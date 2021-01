YouTube, Instagram en TikTok geven volgens de Russische media-autoriteit Roskomnadzor gedeeltelijk gehoor aan het verzoek om oproepen voor protesten als steun voor oppositieleider Alexei Navalny weg te halen.

In onder meer Moskou, Vladivostok en Omsk gingen zaterdag honderden mensen de straat op om hun steun voor Navalny kenbaar te maken.

Navalny werd zondag gearresteerd bij zijn terugkeer in Rusland. De meest prominente criticus van de Russische president Vladimir Poetin verbleef de afgelopen maanden in Duitsland om te herstellen van zijn vergiftiging met het zenuwgas novichok.

Rusland riep sociale media op om oproepen voor protesten weg te halen. Het land heeft sinds 2018 een wet waardoor het verboden is om minderjarigen op te roepen om deel te nemen aan illegale straatprotesten.

Volgens Roskomnadzor had TikTok vrijdag 38 procent van de illegale oproepen verwijderd. YouTube en het lokaal populaire VKontakte zouden de helft van de berichten hebben weggehaald en Instagram 17 procent van de berichten.

Formeel treedt de media-autoriteit op tegen de oproepen omdat demonstraties voor minderjarigen gevaarlijk zouden zijn. Het Kremlin noemt de maatregelen "volledig gerechtvaardigd".

Tegen 11.30 uur (Nederlandse tijd) werd bekend dat bij de protesten in verschillende Russische steden zeker 230 mensen zijn aangehouden. De demonstraties begonnen in Oost-Rusland, waar het tijdsverschil met Moskou zeven uur is.