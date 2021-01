De Italiaanse privacywaakhond heeft vrijdag de Chinese app TikTok opgedragen om per direct alle accounts te blokkeren waarvan de leeftijd niet kan worden geverifieerd. De aanleiding hiervoor is de dood van een tienjarig meisje, dat waarschijnlijk via het sociale medium had meegedaan aan een zogenoemde blackout challenge, waarbij de uitdaging is om jezelf zo lang mogelijk te verstikken.

In een verklaring zegt de waakhond dat TikTok eerder had toegezegd om gebruikers te blokkeren die jonger zijn dan dertien jaar, maar dat die regels makkelijk te omzeilen waren. Daarom moet de Chinese app nu alle gebruikers blokkeren waarvan de leeftijd niet is bevestigd.

Hierdoor kunnen die accounts niet meer reageren en ook zelf geen video's uploaden. De blokkade geldt tot ten minste 15 februari, meldt de privacywaakhond. Het is niet bekend hoeveel accounts hieronder vallen. TikTok heeft nog niet gereageerd.

De Italiaanse privacywaakhond tikte het bedrijf in december ook al op de vingers. Volgens de autoriteiten in het land doet TikTok te weinig om minderjarigen op het platform te beschermen.

De politie is een onderzoek gestart naar de dood van het meisje. Zo wordt uitgezocht of iemand haar heeft uitgenodigd om mee te doen aan de blackout challenge en daarmee mogelijk heeft aangezet tot het plegen van zelfmoord. Het overlijden van het meisje zorgde voor een golf van verontwaardiging in Italië.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.