Videobellend de liefde vinden, slimmer thuiswerken met collega's en een radijs die zijn kinderen zoekt. Dit zijn de apps van de week.

Vidate

Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar dit gezegde gaat zeker niet altijd op voor datingapps. Veel mensen sleutelen namelijk aan hun kiekjes door bijvoorbeeld filters toe te voegen in de hoop hiermee beter in 'de markt' te liggen. De nieuwe Nederlandse app Vidate denkt hier een oplossing voor te hebben.

Vidate ruilt foto's en teksten op profielen namelijk in voor video's. Bij het aanmaken van een profiel neem je een filmpje op waarin je jezelf voorstelt. Vervolgens geef je enkele voorkeuren aan: ben je bijvoorbeeld op zoek naar een sportief iemand, of kijk je liever samen naar films?

Hierna krijg je andere videoprofielen voorgeschoteld en kun je interesse tonen door een hartje te versturen. Vindt de ander jou ook leuk? Dan heb je een match. Vervolgens kun je digitaal daten via videobellen. Klikt het en willen jullie elkaar beter leren kennen? Dan kun je een tweede videodate inplannen, die langer duurt. Indien de liefde hierbij opbloeit krijg je elkaars telefoonnummer en kunnen jullie ook in de echte wereld gaan daten.

Download Vidate voor Android of iOS (gratis)

1 Bekijk hier de trailer van Vidate

Microsoft Lists

Microsoft heeft afgelopen week Lists voor iPhones uitgebracht. Deze app helpt je bij het beheren en organiseren van slimme lijstjes en is daarmee ideaal voor thuiswerkende bedrijven.

Je kunt de app bijvoorbeeld gebruiken om roosters te maken en projecten tussen collega's te verdelen. De app synchroniseert doorlopend op de achtergrond. Hierdoor zijn aanpassingen direct voor jou en je collega's zichtbaar. Er zijn verschillende sjablonen beschikbaar zodat er altijd wel een formaat tussen zit dat jou bevalt.

Vooralsnog is Lists alleen op iOS beschikbaar; de Android-versie volgt later. Uiteraard is er ook een computerversie van de app. Je hebt een betaald Microsoft Business-abonnement nodig om Lists te gebruiken.

Download Lists voor iOS (bedrijfsabonnement nodig)

Dadish 2

Cultgame Dadish heeft een opvolger gekregen. In deel twee kruip je wederom in de huid van een radijs die op zoek is naar zijn vermiste kinderen. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, want alles en iedereen probeert jouw missie tegen te houden.

Dadish 2 is een retro-platformer. Je bent dus met name bezig met springen, klimmen en klauteren en het ontwijken van vijanden. De game lijkt behoorlijk op het origineel, met wat toevoegingen. Dadish 2 heeft bijvoorbeeld vijftig levels (tien meer dan het origineel), je kunt voertuigen besturen (een gigantische hamburger) en er zijn nieuwe eindbazen om te verslaan.

Download Dadish 2 voor Android of iOS (gratis, respectievelijk 3,59 en 3,49 euro om advertenties te verwijderen)