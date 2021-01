Honor, het smartphonemerk dat door Huawei onder druk van Amerikaanse sancties werd verkocht, wil nu ook smartphones voor het middensegment en hoge segment van de markt maken, zegt directeur George Zhao. Onder Huawei maakte het vooral budgetsmartphones.

Honor is verkocht aan een consortium van dertig partijen, waar Huawei geen zakelijke belangen in heeft. Op die manier hoopte het bedrijf dat Honor niet onderworpen zou worden aan Amerikaanse sancties.

Huawei heeft het flink lastig gehad tijdens het bewind van Donald Trump, die sinds woensdag niet langer president van de Verenigde Staten is. Washington beschuldigde Huawei ervan dat het een pion van de Chinese overheid is, die zo het Westen kan bespioneren.

Door de sancties kon Huawei geen zaken doen met Google, waardoor de Play Store op recente telefoons van het merk ontbrak. Ook werd het de Chinese smartphonefabrikant moeilijk gemaakt om afspraken te maken met Amerikaanse chipfabrikanten.

Huawei was daardoor afhankelijk van zijn eigen chipproductie. Door Honor van Huawei los te maken, hoopte het bedrijf daar onderuit te komen.

Dat lijkt te werken: Honor heeft afspraken gemaakt met onder meer de grote Amerikaanse chipfabrikanten Intel en Qualcomm. Ook doet het bedrijf zaken met AMD, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Samsung, SK Hynix en Sony.

Honor presenteert eerste telefoon sinds afsplitsing

Huawei-oprichter Ren Zhengfei zei in november dat hij hoopte dat Honor Huawei voorbijstreeft. Honor heeft vrijdag in China zijn eerste telefoon sinds de afsplitsing uitgebracht: de Honor V40.

Het is onduidelijk of de smartphone ook buiten China op de markt komt. Als dat gebeurt, moet ook blijken of de Google Play Store op het apparaat te vinden is. De V-reeks wordt in het Westen onder de naam View uitgebracht.