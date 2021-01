Onbereikbaar zijn voor je werk moet een grondrecht voor EU-burgers worden, vindt het Europees Parlement (EP). Volgens het EP moet de Europese Commissie met een voorstel komen om dat te regelen. Het parlement zegt dat dit nu extra van belang is, omdat vanwege de coronacrisis veel meer mensen thuiswerken en de grens tussen werk en privé verder vervaagt.

Volgens het EP is het aantal thuiswerkers vanwege de pandemie met 30 procent toegenomen. Uit een onderzoek van Eurofound zou blijken dat mensen die regelmatig thuiswerken, vaker geneigd zijn meer uren te maken.

"De vele werkuren en hogere verwachtingen leiden echter tot meer angststoornissen, depressies, burn-outs en andere geestelijke of fysieke gezondheidsproblemen", aldus het EP. Het voor werk continu bereikbaar moeten zijn, draagt hieraan bij.

Personeel moet daarom het recht krijgen om buiten werkuren niet te hoeven reageren op e-mails, telefoontjes of andere vormen van communicatie. Dit zou niet alleen moeten gelden tijdens de avonden en weekenden, maar ook tijdens vakanties en andere vormen van verlof.

Het parlement stemde onlangs over een initiatiefvoorstel, waarin de Europese Commissie werd opgeroepen werk te maken van het recht om offline te zijn. Een ruime meerderheid stemde met het voornemen in. Tevens roept het EP de EU-lidstaten op het recht op onbereikbaarheid mogelijk te maken. Zo zou het onder meer kunnen worden opgenomen in cao's.