Google-moederbedrijf Alphabet stopt met het bedrijf Loon, dat internetballonnen produceerde om een alternatief te bieden op het bouwen van telecommasten. Dat maakte Loon vrijdag bekend in een bericht op blogdienst Medium.

Loon wilde met grote weerballonnen, voorzien van mobiele antennes, internet brengen naar gebieden die op andere manieren moeilijk te bereiken zijn. Daarmee wilde het bedrijf een waardig alternatief bieden voor het bouwen van telecommasten.

De ballonnen werden vanuit een lanceerstation naar een hoogte van ongeveer 20 kilometer gebracht. Daar voeren zij op de windstromen mee. De ballonnen waren naast zendapparatuur ook voorzien van een accu en zonnepanelen.

Hoewel de technologie van Project Loon succesvol bleek, was het produceren van de ballonnen niet financieel haalbaar, meldt het bedrijf nu. De ballonnen kosten tienduizenden dollars en gaan maar vijf maanden mee.

"Hoewel we onderweg een aantal investeerders hebben gevonden, hebben we geen manier gevonden om de kosten laag genoeg te krijgen om op de lange termijn aan een duurzaam bedrijf te kunnen bouwen", zei Loon-CEO Alastair Westgarth in de blogpost.

Alphabet-directeur Astro Teller zei dat Loon de afgelopen negen jaar "baanbrekende technische prestaties" heeft geleverd. "Ondanks dat bleek de weg naar commerciële levensvatbaarheid veel langer en riskanter dan gehoopt."

Loon ontstond in 2011 binnen Googles experimentele afdeling X. Zeven jaar later werd het een zelfstandig bedrijf onder de paraplu van moederbedrijf Alphabet.