Amazon hoeft de webhosting voor het socialemediaplatform Parler niet te herstellen. Dat heeft een Amerikaanse rechter donderdag besloten.

Parler maakte eerder deze maand bekend Amazon voor de rechter te slepen om contractbreuk en machtsmisbruik nadat de techgigant de webhosting had stopgezet. Amazon noemde die claim ongegrond.

Amazon haalde Parler naar eigen zeggen offline, omdat op het sociale medium werd opgeroepen tot geweld. De rol die het platform bij de bestorming van het Capitool speelde, gaf daarbij vermoedelijk de doorslag. Amazon had Parler al gewaarschuwd voor berichten die op de dienst werden verspreid, maar het sociale medium trad daar volgens Amazon niet adequaat tegen op.

Volgens de Amerikaanse districtsrechter uit Seattle is er geen bewijs dat Amazon zich schuldig heeft gemaakt aan contractbreuk of machtsmisbruik. Parler had daar niet voldoende argumenten voor.

De rechter stond ook stil bij de bestorming van het Capitool. "Die gebeurtenis is een tragische herinnering dat opruiende berichten - sneller en gemakkelijker dan velen van ons hadden gehoopt - een wettelijk toegestaan protest kunnen veranderen in een gewelddadige opstand."

Amazon is blij met de uitspraak. "Dit ging niet over vrijheid van meningsuiting. Het ging over een klant die consequent onze voorwaarden schond", aldus een woordvoerder.

Parler was niet bereikbaar voor een reactie. De site, die zich profileert als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting en veel rechtse aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump trekt, is sinds afgelopen weekend weer online. Tot nu toe is het platform nog niet te gebruiken.