De nieuwe, onafhankelijke toezichtraad van Facebook gaat beslissen wat er met het geschorste account van voormalige Amerikaanse president Donald Trump gebeurt. Dat schrijft Facebook-topman Nick Clegg donderdag in een blogbericht.

Het account van Trump is op dit moment geblokkeerd op Facebook en Instagram. Dat gebeurde vanwege berichten die hij plaatste na de gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari.

Het pas opgerichte Oversight Board van Facebook zal besluiten of de blokkade opgeheven moet worden. De toezichtraad is een onafhankelijk orgaan binnen het bedrijf, dat beoordeelt of berichten op Facebook terecht zijn verwijderd. Beslissingen van de raad kunnen door niemand worden teruggedraaid.

"Het Oversight Board heeft de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de reactie van Facebook op de voet gevolgd", schrijft de toezichtraad donderdag. "We zijn klaar om een grondig en onafhankelijk onderzoek te doen naar de beslissing van Facebook om Trump te schorsen."

Trump is vooralsnog voor onbepaalde tijd geblokkeerd. "We denken dat onze beslissing noodzakelijk en juist was", schrijft Nick Clegg. "Maar gezien het belang van de zaak, vinden we het belangrijk dat de raad het controleert en een onafhankelijk oordeel velt." Wanneer dat oordeel verschijnt, is niet duidelijk.

Ook andere techbedrijven grepen in na reacties van Trump op de bestorming van het Capitool. Zo werd zijn account op Twitter permanent gesloten en besloot YouTube dat Trump enkele weken geen nieuwe video's kon plaatsen.