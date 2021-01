Wat is de beste babyfoon zonder camera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er zijn babyfoons die alleen het geluid van je baby doorgeven en er zijn beeldbabyfoons met een camera, waarmee je ook kunt zien wat er in de slaapkamer van je kind gebeurt. We richten ons in dit artikel enkel op de babyfoons.

De Consumentenbond test babyfoons op onder meer geluidskwaliteit, batterijduur en bereik. Er zijn in totaal 38 babyfoons getest die goed verkrijgbaar zijn.

Er gaat weinig boven een audiobabyfoon. Je hebt een groot bereik, geen storingen en de batterij gaat lang mee.

Binnen de categorie 'alleen geluid' komen twee apparaten van Philips als Beste uit de Test. We bespreken de goedkoopste. Twee exemplaren met dezelfde prijs van Alecto zijn Beste Koop.

Dit model van Philips beschikt over meerdere extra's. Zo is er een temperatuursensor, een nachtmodus en een nachtlampje. Je kunt dit apparaat bovendien slaapliedjes laten afspelen als je kind daar behoefte aan heeft.

Deze Philips Avent werkt met DECT-technologie. DECT is een digitale standaard die al jaren wordt gebruikt voor draadloze 'vaste' telefoons. Een geluidsbabyfoon met DECT is storingsvrij, heeft een groot bereik en de verbinding is privé. Nadeel: dit type babyfoon kun je niet uitbreiden met extra babyunits, voor gebruik in meerdere kamers.

Het bereik van deze babyfoon is goed. De geluidsfunctie is voldoende. Deze babyfoon heeft bovendien een terugspreekfunctie. Dat betekent dat je via de babyfoon iets tegen je kind kunt zeggen.

Het testoordeel van deze Beste Koop van Alecto is net iets minder dan de Beste uit de Test van Philips. Hij is met 62 euro wel een stuk goedkoper.

De DBX-88 doet wat-ie moet doen en heeft handige extra's. Het geluid is goed en de kwaliteit wordt goed zichtbaar gemaakt met de groene en rode ledjes. Op het verlichte scherm van de ouderunit zie je onder meer het batterijniveau, de temperatuur en of de stervormige nachtlampjes aan of uit zijn.

De batterijduur is met dertien uur niet supergoed. Het bereik is gemiddeld: als we naar buiten lopen, begint het geluid na 65 meter voor het eerst te haperen en na 130 meter zijn we het contact helemaal kwijt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.