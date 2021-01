Apples eerste headset voor virtual reality (VR) is niet bedoeld voor consumenten, maar voor ontwikkelaars. Die zouden zich met het apparaat moeten voorbereiden op de komst van een apparaat dat wel voor de massa bedoeld is: een AR-bril, meldt het goed ingevoerde Bloomberg donderdag.

Augmented reality (AR) verschilt van VR doordat het de echte wereld verrijkt met een virtuele laag. De smartphonegame Pokémon GO is daar een voorbeeld van: daarmee lijkt het alsof de virtuele beesten zich in de echte wereld bevinden.

VR maakt gebruik van headsets die de drager afsluiten van de echte wereld. Die ziet daardoor alleen een virtuele wereld.

Door een duur apparaat voor een klein publiek op de markt te brengen hoopt Apple naar verluidt dat andere bedrijven kennis kunnen maken met de technologie. Daarmee kan het uiteindelijk een beter consumentenproduct op de markt brengen, schrijft Bloomberg, dat zich baseert op gesprekken met ingewijden.

Met de VR-headset zou het mogelijk zijn om te gamen, video's te kijken en te communiceren. Het AR-aspect zou beperkt zijn, maar het apparaat is mogelijk wel voorzien van camera's, bijvoorbeeld om handbewegingen te volgen.

De VR-headset voor ontwikkelaars zou op zijn vroegst in 2022 op de markt moeten komen. Bloomberg berichtte eerder dat Apple mikt op 2023 voor de introductie van de AR-bril.

Verschillende bedrijven bieden nu VR-headsets voor consumenten aan, waaronder Sony's PlayStation VR en de headsets van Oculus, onderdeel van Facebook. Brillen voor AR zijn er ook, zoals de HoloLens van Microsoft, maar kosten veel meer en zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars.