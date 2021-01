Twitter heeft het account van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten geblokkeerd. Dat bevestigt het sociale netwerk tegen persbureau Reuters.

Het account van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten, @ChineseEmbinUS, plaatste eerder deze maand een tweet waarin stond dat Oeigoerse vrouwen door toedoen van China meer autonomie hebben gekregen en niet langer 'baby-machines' zijn.

De Oeigoeren zijn een moslimminderheid van ongeveer 12 miljoen mensen in de provincie Xinjiang in het westen van China, die al tijden slachtoffer is van onderdrukking door de Chinese overheid. Over de tweet ontstond ophef, omdat uit getuigenissen van Oeigoerse vrouwen blijkt dat ze worden gedwongen tot geboortebeperking, abortus of sterilisatie.

De tweet werd verwijderd door Twitter en vervangen door een label waarin stond dat de tweet niet meer beschikbaar was. Normaal gesproken moeten accounts die de regels overtreden dergelijke berichten zelf handmatig verwijderen.

"We hebben actie ondernomen naar aanleiding van deze tweet. We verbieden de ontmenselijking van een groep mensen op basis van hun religie, leeftijd, handicap, ernstige ziekte, afkomst, ras of etniciteit", zei een woordvoerder van Twitter donderdag tegen het persbureau.

Wanneer het account precies is geblokkeerd, is niet duidelijk. Sinds 9 januari zijn er geen nieuwe tweets meer gepost op het account. De Chinese ambassade in de Verenigde Staten was niet bereikbaar voor een reactie.