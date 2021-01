Netflix is van plan om dit jaar een shuffleknop toe te voegen aan zijn app, bedoeld voor mensen die het lastig vinden om een geschikte film of serie te vinden. Dat heeft Netflix tegen investeerders gezegd, schrijft Variety woensdag.

De shuffleknop werd in augustus van vorig jaar al getest, maar komt in de eerste helft van 2021 beschikbaar voor alle gebruikers van de dienst.

Netflix-topman Greg Peters zegt dat de functie is ontworpen "nadat mensen bij ons lieten weten helemaal niet meer te willen zoeken". Met een druk op de knop kiest Netflix een titel die meteen kan worden afgespeeld.

De shuffleknop van Netflix kiest niet volledig willekeurig iets uit. Netflix schotelt een film of serie voor op basis van wat de gebruiker eerder heeft gekeken. Tijdens het testen van de knop kon de functie ook de volgende aflevering starten van een serie die de gebruiker al volgde.

Het is nog niet duidelijk wat de naam van de shufflefunctie wordt. Directeur Reed Hastings grapte in gesprek met investeerders dat de knop 'Ik doe een gok' zou gaan heten. Dat is een verwijzing naar de gelijknamige knop van Google, die gebruikers via zijn zoekmachine direct naar het meest relevante resultaat stuurt. "We komen met iets beters dan dat", stelde Peters investeerders gerust. "Je zult het zien als de functie er is."