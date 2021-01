Twitter heeft het account @POTUS officieel overgedragen aan de kersverse Amerikaanse president Joe Biden. Dat gebeurde woensdagavond tijdens de inauguratie van de 46e president van het land.

Het Twitter-account POTUS, wat de afkorting van President of the United States is, wordt steeds overgedragen aan de nieuwe president. Dit is het officiële kanaal waarmee de president zijn achterban kan toespreken. Een week geleden schreef Twitter al in een blogbericht hoe het account overgezet zou worden van Trump naar Biden.

Biden moet wel weer opnieuw volgers verzamelen, want eerdere volgers van het POTUS-account worden niet vanzelf overgezet. Het POTUS-account van Trump is, samen met alle tweets, gearchiveerd als @POTUS45. Dat gebeurde ook met het account van Barack Obama, dat terug te vinden is als @POTUS44.

Biden heeft op zijn privéaccount 24,5 miljoen volgers. Het is aan de president om te bepalen welk account hij gebruikt. Trump communiceerde voornamelijk via zijn eigen account @realDonaldTrump, waar hij 90 miljoen volgers had, totdat Twitter zijn account permanent blokkeerde. Dat gebeurde naar aanleiding van zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Naast het POTUS-account zijn ook de andere officiële accounts van het Witte Huis, de vicepresident, de first lady en de perswoordvoerder overgezet.