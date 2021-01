LG overweegt de smartphonemarkt te verlaten. Dat blijkt woensdag uit een brief die CEO Kwon Bong-Seok naar werknemers heeft gestuurd en die in handen is van The Korea Herald.

LG Electronics draaide de afgelopen vijf jaar ruim 3,7 miljard euro verlies. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nog maar een marktaandeel van 1,7 procent.

Een woordvoerder van LG zegt tegen de Koreaanse krant dat de concurrentie op de smartphonemarkt steeds groter wordt, waardoor het bedrijf keuzes moet maken. "LG onderzoekt alle mogelijkheden, inclusief de verkoop, vermindering of beëindiging van zijn mobiele activiteiten", aldus een woordvoerder.

Medewerkers zouden zich volgens Bong-Seok geen zorgen hoeven te maken over hun baan. Ongeveer 60 procent van het personeel zou overgeplaatst kunnen worden naar andere bedrijfstakken. LG zegt niets over de overige 40 procent van zijn werknemers.

Het bedrijf bevestigt tegen The Verge dat de brief van Bong-Seok echt is, maar benadrukt dat het nog geen definitieve beslissing heeft genomen.