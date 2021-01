ABN AMRO kampte woensdag opnieuw met een storing waardoor klanten niet konden internetbankieren. De problemen zijn inmiddels voorbij.

De bank bevestigde woensdagochtend op Twitter opnieuw last te hebben van een storing. Klanten konden daardoor enkele uren niet inloggen op de website of in de app om te internetbankieren.

ABN AMRO had dinsdagmiddag ook last van problemen waardoor klanten urenlang geen geld konden overmaken. Volgens een woordvoerder kwam dat door een technische storing.

Wat nu de oorzaak van de problemen is, is niet bekend. Een woordvoerder van de bank denkt dat het probleem een nieuwe technische storing was, maar kon dat niet met zekerheid zeggen.