Anthony Levandowski, een prominente ingenieur op het gebied van zelfrijdende auto's, heeft gratie gekregen van de Amerikaanse president Donald Trump, maakte het Witte Huis woensdag bekend. Levandowski werd in augustus veroordeeld tot achttien maanden cel voor de diefstal van bedrijfsgeheimen van Waymo, het Google-bedrijf dat werkt aan technologie voor autonoom rijdende auto's.

De ontwikkelaar stapte van Waymo over naar Uber, dat destijds ook werkte aan zelfrijdende auto's. Voor zijn vertrek bij het Google-zusterbedrijf, had hij duizenden ontwikkelplannen en -ontwerpen op zijn persoonlijke laptop opgeslagen.

Levandowski bekende schuld en werd veroordeeld, maar ging niet direct de gevangenis in. De rechter stelde dat hij daar wel op kon rekenen zodra de COVID-19-pandemie was gaan liggen.

Het Witte Huis meldt woensdag in een toelichting op de gratie dat Levandowski een "significante prijs heeft betaald voor zijn acties" en dat hij "van plan is zijn talenten in te zetten voor het maatschappelijk welzijn".

Uber en Waymo schikten uiteindelijk in februari in het conflict, maar Levandowski werd nog wel crimineel vervolgd voor de diefstal. In december maakte Uber bekend de afdeling die werkt aan zelfrijdende auto's te verkopen.

Naast Levandowski heeft Trump aan onder meer zijn oud-adviseur Steve Bannon gratie verleend. Bannon was betrokken bij Trumps verkiezingscampagne in 2016 en werkte daarna als strateeg en adviseur in het Witte Huis, maar werd na enkele maanden ontslagen.