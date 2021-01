De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn laatste volledige dag in het Witte Huis een decreet ondertekend dat misbruik van Amerikaanse serverdiensten moet voorkomen.

Het gaat om clouddiensten die door Amerikaanse bedrijven worden aangeboden. Deze bedrijven bezitten datacenters vol servers en zorgen voor onderhoud en beheer.

Andere personen of bedrijven kunnen deze servers huren, bijvoorbeeld om software te draaien of om als digitale opslagruimte te gebruiken. En dus ook om vanaf Amerikaanse bodem cyberaanvallen uit te voeren.

Met het decreet wil Trump dat het ministerie van Economische Zaken regels schrijft om de buitenlanders die servers willen huren te identificeren. Ook moet het mogelijk zijn om buitenlanders te blokkeren om van deze clouddiensten gebruik te maken als zij die inzetten voor cyberaanvallen, of als tussenpersoon dienen.

"Wat we op dit gebied hebben gezien, is dat een individu duizenden delen van deze infrastructuur huurt, gevestigd in de Verenigde Staten, en doorverkoopt aan partijen die het vervolgens misbruiken", zegt een ambtenaar tegen persbureau Reuters.

Trumps opvolger Joe Biden, die woensdag de nieuwe president van de VS wordt, kan het decreet in theorie intrekken, maar het is onduidelijk hoe hij er tegenaan kijkt. Het presidentiële overdrachtsteam reageerde tegenover Reuters niet op een verzoek om commentaar.