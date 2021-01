De Chinese miljardair en Alibaba-oprichter Jack Ma is woensdag voor het eerst in twee maanden tijd weer in het openbaar verschenen. Woensdag dook hij volgens Bloomberg op bij een online conferentie voor onderwijzers. Over zijn afwezigheid werd veel gespeculeerd. De extravagante internetondernemer uitte regelmatig kritiek op het economische beleid van de Chinese president Xi Jinping.

Zijn aanwezigheid werd voor het eerst gemeld door een lokale blog en later bevestigd door mensen die bij de conferentie aanwezig waren, schrijft ook het Chinese Global Times.

Ma, met een vermogen van 50 miljard dollar (zo'n 41 miljard euro) een van de rijkste mannen van China, verscheen eind oktober voor het laatst in het openbaar tijdens een toespraak in Sjanghai. Daarin was hij erg kritisch op het Chinese bankensysteem en pleitte hij voor hervormingen.

Naar aanleiding van die toespraak volgden al repercussies: de beursgang van zijn bedrijf Ant Group, bekend van de app Alipay, werd uitgesteld en de regering stelde in december een mededingingsonderzoek in. Hiermee werd de grootste beursgang aller tijden tegengehouden.

Ma lijkt in ongenade te zijn gevallen bij Chinese regering

In de maand die daarop volgde werd hij vervangen bij zijn eigen talentenshow voor ondernemers. Internationaal werd gespeculeerd dat de Chinese regering achter Ma's afwezigheid zat, vanwege diens kritiek. Ook werd gespeculeerd dat Ma met een privévliegtuig het land was ontvlucht.

Het is nog steeds niet duidelijk waar Ma de afgelopen twee maanden verbleef en wat er precies is gebeurd.

Ma's kritiek was de Chinese communistische partij een doorn in het oog. Het leek er lange tijd op dat de Chinese regering Ma's kritiek tolereerde vanwege zijn bekendheid, maar de laatste maanden lijkt hij volgens kenners toch in ongenade te zijn gevallen.

De 56-jarige miljardair is in Nederland actief met AliExpress.