In de laatste drie maanden van vorig jaar heeft streamingdienst Netflix ruim 8,5 miljoen nieuwe abonnees erbij gekregen. Daarmee overtreft het entertainmentbedrijf de eigen verwachtingen ruimschoots en kijken nu wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen Netflix.

De streamingdienst ging eerder nog uit van 6 miljoen nieuwe abonnees in het vierde kwartaal.

De groei van Netflix was minder sterk dan in het voorjaar, toen het aantal abonnees ten tijde van de eerste coronagolf met ruim 27 procent toenam ten opzichte van een jaar eerder. Nu is dat een kleine 22 procent tot een totaal van 203 miljoen betalende kijkers. In de eerste drie maanden van 2021 zal dat groeitempo zijn afgezwakt naar 14 procent, verwacht het bedrijf zelf.

Door de komst van nieuwe Netflix-kijkers steeg de omzet in het voorbije kwartaal met net geen 22 procent tot 6,6 miljard dollar (5,4 miljard euro). Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 542 miljoen dollar (446 miljoen euro), wat iets minder is dan een jaar eerder.

De concurrentie van andere streamingplatforms neemt toe. Zo heeft Disney+, dat in het najaar van 2019 werd gelanceerd, al bijna 87 miljoen abonnees. Daarnaast had Amazon aan het einde van januari 2020 zo'n 150 miljoen Prime-leden. Kenners vrezen ook de lagere prijzen die concurrenten vragen voor een abonnement, terwijl Netflix de prijzen onlangs verhoogde.

Netflix belooft iedere week nieuwe film

Om de grootste te blijven, beloofde Netflix onlangs in 2021 iedere week een nieuwe film van eigen makelij online te zetten. Voor de bekostiging van al die producties stroomde er voorheen veel meer geld het bedrijf uit dan er binnenkwam, waardoor er telkens veel geleend moesten worden.

Die zogeheten 'cash burn', of negatieve vrije kasstroom, is volgens Netflix aan het einde van 2021 voorbij. Doordat het bedrijf dit jaar quitte verwacht te draaien, is het volgens Netflix niet langer nodig om vers geld binnen te halen om de dagelijkse gang van zaken te bekostigen.

Die mededeling maakte Netflix ook onder beleggers populair. Het bedrijf wil met de overgebleven cash eigen aandelen inkopen, wat de winst per aandeel opdrijft. In de nabeurshandel steeg het aandeel Netflix tot wel 12 procent.