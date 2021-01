Microsoft investeert samen met autofabrikanten General Motors (GM) en Honda in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Samen steken de bedrijven 2 miljard dollar (1,65 miljard euro) in de start-up Cruise, dat voor een groot deel al eigendom is van GM.

Cruise en Microsoft gaan samen een "langdurige samenwerking aan". De start-up kan hierdoor een beroep doen op de expertise van Microsoft op het gebied van opslag en de verwerking van data, via Microsofts cloudplatform Azure. Het is niet bekend welk bedrag de investeerders hebben ingelegd.

Door sterker in te zetten op technologie voor zelfrijdende auto's volgt het softwareconcern het voorbeeld van andere grote Amerikaanse techbedrijven. De samenwerking moet de concurrentie aangaan met Waymo van Google-moeder Alphabet.

Eerder deze maand hintte het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai op een samenwerking met Apple op het gebied van zelfrijdende auto's, hoewel het bedrijf verklaringen daarover later weer introk.