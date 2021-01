De Verenigde Staten staan niet achter een Australisch wetsvoorstel, waarin staat dat socialemediabedrijven uitgevers moeten betalen voor hun berichtgeving. Dat schrijft The Guardian dinsdag.

Het voorstel is door de Australische toezichthouder ACCC opgesteld vanwege de coronacrisis en de economische schade die journalistieke bedrijven oplopen, door teruglopende advertentie-inkomsten. Australië wil dat de techbedrijven en uitgevers afspraken maken over betalingen over het gebruik van berichten in de zoekresultaten van Google en in het Nieuwsoverzicht van Facebook.

Maar de VS laat in een reactie weten het voorstel "onredelijk en onpraktisch" te vinden. Ook zijn de regels mogelijk in strijd met een vrijhandelsovereenkomst tussen beide landen.

De VS roept de Australische regering op om het voorstel van tafel te vegen. Het ingrijpen in de markt om reclame-inkomsten is volgens de VS "buitengewoon" en "een belangrijke stap die zorgvuldig moet worden doordacht".

Het land zegt dat er extra marktonderzoek en overleg nodig is "om een specifiek marktfalen te identificeren". De voorkeur van de VS ligt daarna in het opstellen van vrijwillige afspraken tussen betrokken partijen. Pas als dat niet werkt, zou een regulering soelaas moeten bieden, "waarbij de partijen wel argumenten moeten kunnen aandragen voor of tegen bepaalde voorstellen".

Facebook en Google zijn tegen het voorstel

Facebook en Google hebben zich eerder tegen het wetsvoorstel uitgesproken. Volgens Facebook wordt in de nieuwe regels "de dynamiek van het internet niet begrepen". De wet zou volgens het bedrijf "nieuwsorganisaties schaden die de overheid juist probeert te beschermen".

Google waarschuwde voor consequenties voor de zoekmachine en YouTube. Het bedrijf zegt dat zoekresultaten volgens de nieuwe regels beperkt worden, wat leidt tot voorrang van traditionele media ten koste van kleine media. Het bedrijf weerde recent bij wijze van experiment lokale nieuwsmedia uit de zoekresultaten, waardoor het bedrijf vanuit gebruikers onder vuur kwam te liggen.

Het wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd in Australië. De nieuwe regels worden op het moment behandeld door een senaatscommissie.