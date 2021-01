De problemen die er dinsdagmiddag voor zorgden dat klanten van ABN AMRO en ING niet konden inloggen, zijn voorbij. Bij ABN AMRO was er een storing bij het internetbankieren, bij ING waren er problemen in de beleggingsapp.

Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigde dat de bank kampte met een storing die in de loop van de middag ontstond, waardoor klanten niet konden inloggen bij internetbankieren. Eind van de middag was de technische storing verholpen.

De woordvoerder liet dinsdagmiddag weten dat de beleggingsapp twee uur lang problemen had, maar dat de storing inmiddels is verholpen. Details zijn niet vrijgegeven, maar de storing had een "technische oorzaak".

Hoe laat de storingen precies zijn ontstaan en of deze verband met elkaar houden, is niet duidelijk.