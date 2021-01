De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend waardoor overheidsinstanties de veiligheidsrisico's van in China gemaakte drones in kaart moeten brengen.

Met het decreet wordt het verwijderen van in China geproduceerde drones een prioriteit voor de overheidsinstanties. Zij moeten het Chinese aandeel in de huidige dronevloot van de Amerikaanse overheid inventariseren.

Naast drones die zijn gemaakt door Chinese bedrijven, moeten ook drones uit andere landen in de inventarisatie worden meegenomen. Het gaat dan om drones uit landen als Rusland, Iran en Noord-Korea, waarmee de Verenigde Staten een slechte relatie hebben.

Afgelopen maand zette het Amerikaanse ministerie van Handel de Chinese dronebouwer SZ DJI Technology, de wereldwijde marktleider, al op een zwarte lijst. Ook tientallen andere Chinese bedrijven staan op deze lijst.

In januari 2020 hield het ministerie van Binnenlandse Zaken al achthonderd drones van Chinese bedrijven aan de grond. Het ministerie liet toen weten dat het gebruik van de Chinese drones in noodsituaties was toegestaan.