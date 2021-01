Fitnessvlogger en ondernemer Mo Bicep, artiestennaam van Mohamed Lemhadi, heeft zeker 98.000 nepvolgers en 27.000 neplikes gekocht. Omdat hij daarmee zijn echte volgers misleidt, heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingegrepen.

"Door het gebruik van neplikes en nepvolgers kan een positiever beeld van het bedrijf en de producten worden geschetst dan hoe het in werkelijkheid is", schrijft de ACM. "Hierdoor worden consumenten misleid en dat is verboden."

Lemhadi handelt via zijn bedrijf Bicep Papa in sportsupplementen, die hij aanprijst via sociale media. Het is de eerste keer dat de ACM een sanctie oplegt wegens misleiding via nepvolgers en -likes.

De nepvolgers werden gekocht voor onder meer Lemhadi's persoonlijke Instagram-account @mobicepp. Ook voor de accounts @mobicep_motivation en @mbnutrition_ werden duizenden volgers aangeschaft.

ACM geeft Mo Bicep tot eind januari de tijd

De toezichthouder dreigt met een dwangsom. Als Bicep Papa opnieuw nepvolgers en -likes koopt, moet het bedrijf een bedrag betalen dat kan oplopen tot 100.000 euro. Ook moeten alle eerder gekochte nepvolgers en -likes van Instagram verwijderd worden.

Een woordvoerder van de ACM laat weten dat Bicep Papa tot eind januari de tijd heeft om te laten zien dat de valse accounts en vind-ik-leuks zijn verwijderd.

NU.nl heeft Lemhadi via Bicep Papa geprobeerd te bereiken, maar op het moment van publicatie nog geen gehoor gekregen.

In 2018 kwam zanger Dotan in het nieuws omdat hij ook nepaccounts gebruikte om zijn status via sociale media probeerde op te krikken.