Facebook is alsnog van plan zich aan een omstreden nieuwe wet in Turkije te houden, zo meldt de techgigant maandag in een persbericht.

"We hebben net als andere bedrijven besloten een vertegenwoordiger te selecteren om zo de wet te volgen", bericht Facebook. "Tegelijkertijd benadrukken we dat het belangrijk is om als platform een plek te blijven waar gebruikers vrij hun meningen kunnen delen."

Turkije wijzigde in de zomer van 2020 zijn op techbedrijven gerichte wetgeving. Die bedrijven zijn hierdoor verplicht een vertegenwoordiger in het land aan te wijzen.

Met de wet kan het land ook internetverkeer beperken als een bedrijf de regels overtreedt. Critici vrezen dat vertegenwoordigers van bedrijven onder druk gezet gaan worden om bijvoorbeeld sociale media te censureren.

'Facebook verzette zich tegen wet'

Volgens ingewijden verzette Facebook zich vorig jaar tegen de wet en had het bedrijf gesteld zich hier niet aan te zullen houden. Meer dan de helft van alle Turkse inwoners gebruikt het sociale netwerk.

Nu blijkt het platform er alsnog voor te kiezen om de regels te volgen. "Het besluit verandert niks aan onze communityvoorwaarden", belooft Facebook wel. "We zullen onze vertegenwoordiger terugtrekken als we onder druk worden gezet."

Turkije heeft in het verleden meermaals sociale media geblokkeerd.