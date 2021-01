De privégegevens van 16.000 aanhangers van actiegroep Viruswaarheid waren inzichtelijk door een datalek, zo meldt de Volkskrant maandag.

Ingevulde formulieren waren in te zien door het adres in de browserbalk aan te passen. Op die manier kon iedereen bij documenten waarop soms volledige namen en contactgegevens vermeld stonden.

Het betrof ingevulde formulieren voor de petitie 'Stop de lockdown'. Deze kon anoniem worden ingevuld, maar bood ook plek om contactgegevens achter te laten.

Buitenstaanders konden zo gegevens van Viruswaarheid-aanhangers verzamelen. Volgens de groep waren er geen signalen dat het lek ook actief is misbruikt.

Viruswaarheid wijst naar ddos-aanval

Viruswaarheid vermoedt dat het lek is ontstaan nadat de website door een ddos-aanval werd platgelegd. Het is onduidelijk hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, gezien een ddos-aanval geen hack is waarbij iemand toegang krijgt tot de servers.

De actiegroep heeft het lek inmiddels gedicht, waardoor de gegevens niet langer inzichtelijk zijn.