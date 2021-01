Nu WhatsApp heeft aangekondigd de gebruikersvoorwaarden aan te passen, verlaten gebruikers de berichtendienst massaal vanwege de ophef die hierover is ontstaan. Wat zijn de populairste alternatieven?

WhatsApp maakte begin deze maand bekend zijn gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Met de aanpassing zou gebruikersinformatie worden gedeeld met moederbedrijf Facebook. Gebruikers moesten akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, want anders verloren ze de toegang tot hun account.

De nieuwe gebruikersvoorwaarden gelden overigens niet voor de Europese Unie, omdat WhatsApp hier geen gebruikersinformatie mag delen met Facebook vanwege de Europese privacyverordening AVG.

WhatsApp wilde eigenlijk dat de aanpassing op 8 februari van kracht zou worden, maar deze deadline wordt nu naar 15 mei verplaatst. Volgens WhatsApp is onder gebruikers veel verwarring ontstaan over de nieuwe gebruikersvoorwaarden.

Dit is ook het geval in Nederland. Ook hier geven veel mensen aan over te stappen naar andere apps. Dit zijn de drie populairste alternatieven:

1. Telegram

Telegram verzamelt net als WhatsApp metadata, maar wel in mindere mate. Dat betekent niet dat het bedrijf kan meelezen met berichten, maar bijvoorbeeld wel kan zien hoe vaak iemand een app gebruikt. Een ander belangrijk verschil met WhatsApp is dat berichten bij Telegram niet standaard versleuteld zijn. Als gegevens worden versleuteld, is het voor derden moeilijk deze in te zien.

Het is met Telegram wel mogelijk om de versleuteling van berichten handmatig in te schakelen. Je kunt een zogenoemde "secret chat" starten, waarbij berichten met eind-tot-eindversleuteling worden verstuurd. Het is lastig te zeggen hoe veilig dat daadwerkelijk is, omdat het bedrijf de broncode van de beveiligingssoftware niet openbaar maakt.

Telegram heeft naar eigen zeggen inmiddels 500 miljoen actieve gebruikers. De dienst meldde vorige week dat in drie dagen tijd meer dan 25 miljoen gebruikers van over de hele wereld lid zijn geworden van Telegram, kort nadat duidelijk werd dat WhatsApp zijn gebruikersvoorwaarden gaat wijzigen.

2. Signal

Een ander alternatief voor WhatsApp is Signal. De software van deze app is open source, wat betekent dat iedereen de programmeercode kan inzien. Voor andere programmeurs is dus transparant hoe de app werkt. Signal verzamelt bovendien geen metadata en er wordt niets gedeeld met derden.

Wel heb je net als bij WhatsApp een telefoonnummer nodig om je aan te melden voor de app. Critici vinden het ook een nadeel dat de servers in de Verenigde Staten staan en niet in Europa.

Net als Telegram ziet Signal het aantal gebruikers flink stijgen. Volgens analysebureau Sensor Tower werd Signal wereldwijd 8,8 miljoen keer gedownload in de week waarin WhatsApp zijn nieuwe beleid aankondigde, schreef de BBC vorige week. Het aantal downloads lag in de week daarvoor nog op 246.000.

Het bedrijf werd, kort nadat het zijn gebruikersaantal fors zag groeien, getroffen door een storing. De oorzaak daarvan is niet bekend.

3. iMessage

Wanneer je in het bezit bent van een iPhone, iPad of Mac, kun je gebruikmaken van iMessage. Je kunt daarmee via je internetverbinding gratis berichten, foto's en video's verzenden. iMessage is net als WhatsApp beveiligd met eind-tot-eindversleuteling.

Een nadeel van iMessage is dat het alleen mogelijk is om gratis berichten te sturen naar gebruikers die ook in het bezit zijn van een Apple-product. Als je een bericht stuurt naar iemand die daar niet over beschikt en bijvoorbeeld in het bezit is van een Android-telefoon, wordt dit bericht automatisch als sms verstuurd. Daar zijn mogelijk kosten aan verbonden.