Bijna 400.000 Israëliërs zijn onterecht in quarantaine geplaatst nadat hun telefoons werden uitgelezen door de veiligheidsdienst van het land, meldde de krant Haaretz zondag.

Als een persoon in Israël besmet blijkt met het coronavirus, mag de geheime dienst van het land onderzoeken met wie deze persoon onlangs in contact is geweest. Dit gebeurt door mobiele telefoons uit te lezen.

De gevonden informatie wordt doorgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid. Dat stuurt vervolgens iedereen die in de buurt van de besmette persoon is geweest een sms met de mededeling dat ze in quarantaine moeten.

Die sms blijkt lang niet altijd terecht, meldt het Israëlische hooggerechtshof nu. Naast de 400.000 mensen die onterecht in quarantaine werden geplaatst, gingen ook 600.000 personen in beroep bij het ministerie. 60 procent deed dit met succes: het bleek helemaal niet terecht dat ze een sms hadden gekregen.

Telefoons uitlezen niet meer zo effectief als eerst

Volgens het hooggerechtshof zou bovendien uit cijfers blijken dat de effectiviteit van het volgen van mobiele telefoons de laatste maanden flink is afgenomen. In juli identificeerde de Shin Bet, zoals de Israëlische veiligheidsdienst wordt genoemd, 20 tot 30 procent van alle coronapatiënten na het uitlezen van telefoons. In januari was dit cijfer gedaald tot 9 procent.

De wet die het mogelijk maakt dat de veiligheidsdienst mobiele telefoons mag uitlezen, verloopt op 20 januari. De staat vindt dat de wet automatisch zou moeten worden verlengd, maar volgens het hooggerechtshof wordt dat moeilijk nu blijkt dat zoveel mensen onterecht in quarantaine zijn geplaatst.