Jay Y. Lee, de vicevoorzitter van het Zuid-Koreaanse conglomeraat Samsung, is door de rechtbank in zijn land veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden. Lee moest opnieuw terechtstaan voor omkoping van een assistent van voormalig president Park Geun-hye.

De 52-jarige Lee werd in 2017 al veroordeeld tot vijf jaar cel voor omkoping. De straf werd verkocht nadat hij een beroep ging, waardoor hij na een jaar weer een vrij man was.

In de Zuid-Koreaanse wet staat dat alleen een gevangenisstraf van maximaal drie jaar kan worden opgeschort. Langere celstraffen moeten worden uitgezeten, tenzij de president gratie verleent.

De zaak werd door de Hoge Raad teruggestuurd naar het hooggerechtshof in Seoul, die maandag zijn oordeel velde. Lee kan opnieuw naar de Hoge Raad stappen, maar omdat de zaak daar eerder al is verschenen, is de kans op succes laag.

Veroordeling zet Lee aan zijlijn van familiebedrijf

Lee is de zoon van oud-voorzitter Lee Kun-hee. Hij belandde in 2014 in het ziekenhuis na een hartaanval. Sindsdien staat de jongere Lee aan het roer van Samsung, hoewel de positie van voorzitter niet formeel invulde. De oudere Lee overleed in oktober.

Door zijn veroordeling zal de jongere Lee aan de kant gezet worden voor grote beslissingen van de chaebol, een term voor Zuid-Koreaanse familieconglomeraten.

Samsung is in het Westen vooral bekend van zijn consumentenelektronica, maar is ook actief in onder meer schepenbouw en de medische wereld.

Naar verwachting wordt het jaar dat Lee eerder al in de gevangenis heeft gezeten van zijn straf afgehaald, waardoor hij nog achttien maanden de cel in moet.