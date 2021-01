Twitter heeft recent ten minste tweehonderd accounts verwijderd van Nederlandse gebruikers die daarop voornamelijk omstreden theorieën van de QAnon-beweging verspreidden. NRC en de Universiteit van Amsterdam (UvA) komen tot die conclusie na het onderzoeken van een database van ruim 30.000 verwijderde Twitterprofielen die onlangs nog actief waren.

Twitter maakte dinsdag bekend dat het in totaal 70.000 profielen heeft verwijderd vanwege QAnon-content. Twitter besloot daartoe na de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. Door de schoonmaakactie raakte rapper Lange Frans meer dan 700 volgers kwijt, aldus NRC en UvA. Ook Thierry Baudet verloor 580 volgers.

Toch zijn ook veel Nederlandse QAnon-accounts ongemoeid gelaten, waaronder dat van activist Janet Ossebaard. Zij en Lange Frans zorgden in augustus voor ophef toen ze in een podcast openlijk fantaseerden over een aanslag op onder anderen demissionair premier Rutte, Geert Wilders en het koningshuis.

Aanhangers van de QAnon-beweging denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen president Trump. Ze baseren zich op berichten van een zekere 'Q', een anonieme gebruiker van een internetforum. Aanhangers van QAnon zijn niet alleen actief op Twitter, maar ook op platformen als TikTok, YouTube en Facebook.

In november schrapte Twitter ook al zeker negentig Nederlandse QAnon-accounts, meldde het datajournalistieke platform Pointer ook basis van eigen onderzoek.