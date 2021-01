De hoeveelheid online desinformatie over de Amerikaanse verkiezingen zakte met 73 procent in de week nadat socialemedia-accounts van de Amerikaanse president Donald Trump uit de lucht waren gehaald. Dat meldt The Washington Post zaterdagavond op basis van informatie van onderzoeksbureau Zignal Labs.

Het aantal conversaties over vermeende verkiezingsfraude op een aantal socialemediaplatformen zakte van 2,5 miljoen vermeldingen naar 688.000. Ook het gebruik van hashtags rond de bestorming van het Capitool van vorige week, zoals #FightForTrump, nam volgens Zignal enorm af. Het ging om een daling van 95 procent.

Verschillende socialemediabedrijven, waaronder Twitter en Facebook, verwijderden in de afgelopen week accounts van Trump. Hij zou onder andere met uitspraken over verkiezingsfraude mensen hebben opgestookt.

Trump en andere Republikeinse politici claimden in de afgelopen maanden veelvuldig dat er was gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die Trump heeft verloren. Ze leverden daar geen bewijs voor.