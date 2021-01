Bij de iPhone 13 die later dit jaar gepresenteerd wordt, zal een vingerafdrukscanner onder het scherm worden geplaatst, meldt het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg op basis van bronnen.

De duurste telefoons van Apple hebben sinds de iPhone X uit 2017 geen vingerafdrukscanner meer. De technologie werd vervangen door een gezichtslezer boven het scherm. Voor een vingerscanner leek geen plek meer te zijn, doordat de thuisknop onderaan was verdwenen.

Dat zou Apple nu willen oplossen door de vingerafdrukscanner in het scherm te integreren. Volgens de bronnen blijft de Face ID-scanner ook aanwezig in het toestel. Veel Android-fabrikanten hebben inmiddels op vergelijkbare wijze een vingerafdruklezer in het display geïntegreerd.

Bloomberg verwacht dat de iPhone 13 verder slechts kleine verbeteringen zal krijgen, zoals betere camera's en processoren.

De iPhone 13 zal naar verwachting in september van dit jaar gepresenteerd worden. In het voorjaar verschijnt mogelijk een opvolger van de iPhone SE, die als budgetalternatief in de winkels ligt.

Nieuwe iPad Pro met miniled in de maak

Volgens de bronnen heeft Apple inmiddels ook een prototype van een opvouwbaar scherm, waarmee op termijn een concurrent voor vouwtoestellen zoals de Galaxy Z Fold 2 gemaakt kan worden. De productie van een volledig opvouwbare iPhone is nog niet gestart.

Apple zou ook werken aan een nieuwe iPad Pro die een miniledscherm en een snellere processor gebruikt.

Bronnen van Bloomberg onthulden onlangs ook plannen voor een iMac met nieuw ontwerp en een betaalde abonnementsdienst voor podcasts.