WhatsApp gaat de geplande aanpassing van zijn gebruikersvoorwaarden uitstellen vanwege de ophef die erover is ontstaan. Met de aanpassing zou gebruikersinformatie worden gedeeld met moederbedrijf Facebook. Volgens WhatsApp is hierover veel verwarring bij gebruikers en is meer tijd nodig om uitleg te geven over datagebruik.

WhatsApp wilde eigenlijk dat de aanpassing op 8 februari van kracht zou worden. Gebruikers moesten akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, anders verloren ze de toegang tot hun accounts, zo werd eerder deze maand aangekondigd. Deze deadline wordt nu naar 15 mei verplaatst.

Dit geldt echter niet voor Nederland. Binnen de Europese Unie kan WhatsApp namelijk geen gebruikersinformatie delen met Facebook, vanwege de Europese privacyverordening AVL.

Miljardair en technologieondernemer Elon Musk deed eerder een oproep om over te stappen op de concurrerende app Signal. Dat heeft geleid tot een toename van het aantal nieuwe gebruikers van die dienst. Ook in Nederland blijkt deze app aan populariteit te winnen, net als concurrent Telegram.