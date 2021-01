Apple zou overwegen een betaalde abonnementsdienst voor podcasts te introduceren, zo vertellen ingewijden vrijdag aan The Information en Bloomberg.

Op dit moment zou intern worden gediscussieerd over het mogelijk nieuwe podcastplatform, aldus de bronnen. Gebruikers zouden een vast bedrag per maand betalen om podcasts te beluisteren die niet op gratis kanalen beschikbaar zijn.

Met het podcastabonnement zou Apple reageren op Spotify, dat ook steeds meer in het medium investeert. In de afgelopen jaren kocht het muziekbedrijf meerdere start-ups gespecialiseerd in podcasting.

Spotify overweegt ook abonnement

Eind vorig jaar vroeg Spotify aan een testgroep wat ze van een betaaldienst voor podcasts zouden vinden. Een woordvoerder zei later tegen The Verge dat daar nog geen concrete plannen voor waren, maar slechts de interesse werd gepeild.

Apple was een van de eerste techbedrijven die een vaste plek voor gratis podcasts bood in zijn muziekapp iTunes. Inmiddels heeft de techreus een losse podcast-app uitgebracht.