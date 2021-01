Daal met drie vrienden af in een duistere kerker in Oceanhorn: Chronos Dungeon en bouw je eigen robot in Astracraft. Dit zijn de apps van de week.

Astracraft

Met de term 'craft' in de titel van een game kun je ervan uitgaan dat je zelf iets kunt bouwen, maar Astracraft gaat een stuk verder dan het in elkaar zetten van een digitaal huisje.

In Astacraft draait alles om het in elkaar zetten van je eigen robot. Daarnaast kun je ook de wereld waarin je speelt zelf samenstellen. Het is steeds aan jou om de beste robot voor een specifieke uitdaging te maken - bouw bijvoorbeeld een raket, vechtrobot of een racewagen.

Astracraft is enorm uitgebreid en lijkt een doelgroep aan te spreken die zich ook kan vermaken met spellen als Minecraft, Roblox en de LEGO-games. Astracraft is gratis te downloaden en te spelen op iOS en Android. Wel zijn er in-appaankopen beschikbaar om het spel verder uit te breiden.

Download Astacraft voor iOS of Android (gratis)

1 Bekijk hier de trailer van Astracraft

Oceanhorn: Chronos Dungeon

Oceanhorn: Chronos Dungeon is met een duidelijk idee gemaakt: een klassieke 'dungeon-crawler' zijn voor alle leeftijden. De game heeft een retro grafische stijl en kan met maximaal vier mensen samen gespeeld worden.

Voordat je in de duistere kerkers van Chronos Dungeon afdaalt, kies je een van de vier beschikbare klassen. Deze hebben elk hun eigen sterke en zwakke punten.

Het spel stelt zijn levels steeds willekeurig samen. Daardoor speel je dus nooit twee keer hetzelfde stuk, al zul je op een gegeven moment wel omgevingen zien die op elkaar lijken. Om Oceanhorn: Chronos Dungeon te kunnen spelen, heb je een abonnement op Apple Arcade nodig.

Download Oceanhorn: Chronos Dungeon op Apple Arcade

1 Bekijk hier de trailer van Oceanhorn: Chronos Dungeon

Microsoft Office Word

Microsoft heeft Word voor de iPad een grondige opknapbeurt gegeven. Dat is vooral een uitkomst als je een muis of trackpad hebt en je tablet op iPadOS 13 of nieuwer draait.

De update maakt het mogelijk om de Office-app met een muis of trackpad te bedienen op je Apple-tablet. Daardoor kun je bijvoorbeeld tekst selecteren en verplaatsen met een cursor, net zoals je dat op een desktop gewend bent.

Volgens Microsoft zouden ook Excel en PowerPoint spoedig ondersteuning krijgen voor de cursor van de iPad. In Excel kun je sinds deze week meerdere vensters van de app naast elkaar openen. Handig als je meerdere vensters naast elkaar wil zetten.

Download Microsoft Office Word voor iOS (gratis)