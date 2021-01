De hackers die vorige maand gegevens stalen bij een cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), bewerkten de documenten voordat ze deze online zetten. Het gaat om veranderingen die het vertrouwen in coronavaccins kunnen ondermijnen, meldt de toezichthouder vrijdag op zijn website.

Wat de hackers precies hebben aangepast in de documenten, maakte het EMA niet bekend. Het in Amsterdam gevestigde medicijnagentschap maakte dinsdag bekend dat de hackers de gestolen documenten online hadden gezet. Het is niet duidelijk waar de documenten te zien waren, of ze te koop werden aangeboden en wat er precies in te zien was.

De cyberaanval vond begin december plaats. De hackers maakten onder meer interne e-mails over coronavaccins buit. Ook konden ze documenten van farmaceut Pfizer over de tests van een coronavaccin inzien.

Hoewel niet zeker is wie er achter de aanval zit, zijn er wel vermoedens dat de hack het werk van een buitenlandse overheid is.

EMA beoordeelt coronavaccins

Het EMA beoordeelt middelen voordat ze in de Europese Unie op de markt gebracht mogen worden. Het heeft inmiddels positieve beoordelingen gegeven over het coronavaccin van Pfizer/BioNTech en dat van Moderna.

De Europese Commissie nam dat oordeel over en liet de vaccins toe. Het EMA kijkt momenteel naar een aanvraag voor een derde vaccin, van AstraZeneca.