De Amerikaanse regering heeft de Chinese smartphonemaker Xiaomi op een zwarte lijst geplaatst vanwege vermeende banden met het Chinese leger. Eerder werd Huawei ook al aan deze lijst toegevoegd.

De maatregel is de nieuwste stap van de regering van vertrekkend president Donald Trump in zijn China-beleid, die de spanningen tussen de twee grootmachten waarschijnlijk zal opvoeren.

Amerikaanse investeerders worden door de ban gedwongen om hun belangen in Xiaomi, en acht andere Chinese bedrijven die op de zwarte lijst zijn geplaatst, voor 11 november af te staan.

Xiaomi zegt in een verklaring dat het bedrijf "geen eigendom is, beheerd wordt of banden heeft met het Chinese leger". Het Chinese bedrijf zegt dat het "op gepaste wijze" actie zal ondernemen tegen de sancties, maar op welke manier is onduidelijk.

Trump heeft zijn presidentschap, dat woensdag eindigt, gekenmerkt met een sterk anti-China-beleid. Er is niet veel duidelijk over hoe aankomend president Joe Biden om zal gaan met China. Zijn overdrachtsteam reageerde tegenover persbureau Reuters niet op een verzoek om commentaar.

Xiaomi is na het Zuid-Koreaanse Samsung en landgenoot Huawei de grootste smartphonemaker wereldwijd, aldus de meest recente cijfers van marktanalist Canalys.