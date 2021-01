Nintendo brengt op 30 april de game New Pokémon Snap uit voor de Nintendo Switch, maakt het bedrijf donderdag bekend. Het spel is de opvolger van de populaire fotografietitel uit 1999.

In New Pokémon Snap reis je door het eilandengebied Lental, waar je foto's moet maken van meer dan tweehonderd wilde Pokémons. De foto's worden beoordeeld op verschillende criteria, zoals in welke houding ze staan en of ze in de camera kijken.

Je speelt een fotograaf die door Professor Mirror gevraagd wordt om het zogenoemde Illumina-fenomeen te bestuderen, waardoor Pokémons gaan gloeien.

Dit jaar viert Nintendo de 25e verjaardag van de populaire reeks Pokémon. Het bedrijf heeft zangeres Katy Perry bij de festiviteiten betrokken.