John Matze, de directeur van het sociale medium Parler, weet niet of het platform weer online komt en zo ja, wanneer. Dat zegt hij in gesprek met persbureau Reuters. Meerdere bedrijven verbraken de banden met Parler na de gewelddadige bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump, die op het sociale medium werden opgehitst.

Parler staat sinds maandag helemaal op zwart nadat Amazon weigerde nog langer de hosting te verzorgen. Het sociale medium wil die beslissing aanvechten in de rechtbank.

Tegen Reuters spreekt Matze zijn onzekerheid uit over wanneer Parler weer toegankelijk is. "Het zou nooit kunnen zijn", zei hij. "Dat weten we nog niet."

"Ik ben een optimist", voegde hij er na publicatie van zijn woorden aan toe. "Het kan dagen duren, het kan weken duren, maar Parler zal terugkeren en als dat gebeurt, zijn we sterker."

Matze zei ook dat hij in gesprek is met meerdere hostingbedrijven om de taak van Amazon over te nemen. Hij weigerde namen te noemen, om deze partijen te beschermen tegen intimidatie.

Parler profileert zich als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting. De site trok veel Trump-aanhangers, die het als een alternatief voor onder meer Twitter zagen.

Google en Apple verwijderden de app van het sociale medium het afgelopen weekend al uit hun appwinkels, omdat het platform geen moderatie op geplaatste berichten toepast.