Snapchat heeft het account van de Amerikaanse president Donald Trump permanent geschorst, meldt een woordvoerder donderdag aan persbureau Reuters.

De beslissing is genomen "in het belang van de openbare veiligheid, en gebaseerd op zijn pogingen om desinformatie te verspreiden, haat te zaaien en aan te zetten tot geweld".

Snap, het bedrijf achter Snapchat, kondigt de beslissing aan na de gewelddadige bestorming van het Capitool op 6 januari. Een menigte van Trump-aanhangers vertrok na een speech van de Amerikaanse president naar het gebouw waar het Amerikaanse Congres gevestigd is.

De bekrachtiging van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten werd door de bestorming onderbroken. Vijf personen, onder wie een politieagent, overleden tijdens of als direct gevolg van de ongeregeldheden.

Woensdagavond (Nederlandse tijd), een week na de bestorming, werd Trump door het het Huis van Afgevaardigden als gevolg van de rellen onderworpen aan een afzettingsprocedure. Het is de eerste keer ooit dat een Amerikaanse president twee keer te maken krijgt met een impeachmentprocedure.

Als de impeachment succesvol is, kan Trump in de toekomst niet opnieuw een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap. Daarvoor is een tweederdemeerderheid van de Amerikaanse Senaat nodig, iets wat afhangt van het oordeel van Republikeinse volksvertegenwoordigers daar.

Twitter, een van Trumps grootste megafoons, deed de Amerikaanse president eind vorige week permanent in de ban. Directeur Jack Dorsey blikte in de nacht van woensdag op donderdag in een reeks tweets terug op die beslissing.