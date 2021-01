Jack Dorsey, de CEO van Twitter, is niet trots dat zijn platform de Amerikaanse president Donald Trump permanent heeft geblokkeerd. Toch blijft hij achter die beslissing staan. Dat liet hij in de nacht van woensdag op donderdag weten via zijn eigen sociale medium.

"Ik ben niet trots of blij om Donald Trump te verbannen van Twitter, of hoe we zo ver zijn geraakt. Na een duidelijke waarschuwing hebben we uiteindelijk deze beslissing gemaakt", schrijft Dorsey.

Twitter besloot kort na de bestorming van het Capitool Trump al voor twaalf uur van het platform te blokkeren. Ook moest de president drie tweets verwijderen. Bij terugkomst werd de blokkade al na enkele tweets omgezet in een permanente ban. Als reden noemde Twitter "het risico van verdere aanzetting tot geweld".

Volgens Dorsey was de blokkade gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was. De CEO vraagt zich in zijn tweet hardop af of de keuze van zijn bedrijf de juiste was. Trump had bijna 90 miljoen volgers.

Via het officiële Amerikaanse presidentsaccount @POTUS deed Trump enkele uren na zijn ban nog een poging om berichten te plaatsen. Hierin uitte de president zijn woede over de beslissing van Twitter en zei hij dat het sociale medium de vrijheid van meningsuiting tegenwerkt. De berichten werden al vrij snel weggehaald door het platform.

Twitter was het eerste grote netwerk dat Trump in de ban deed. Later volgden onder meer Facebook, Snapchat, TikTok en YouTube.