De release van de Harry Potter-game Hogwarts Legacy wordt met een jaar uitgesteld tot 2022, laat Portkey Games woensdagavond weten op Twitter.

Het spel zou oorspronkelijk in 2021 uitkomen, maar heeft volgens het bedrijf meer tijd nodig om "de best mogelijke ervaring" te worden. Hogwarts Legacy is een openwereldgame met rollenspelelementen die zich afspeelt in de wereld van het personage Harry Potter.

Hogwarts Legacy werd vorig jaar aangekondigd tijdens een showcase van spellen voor de PlayStation 5. De game moet te spelen zijn op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X. Het spel wordt door Avalanche Software in samenwerking met Portkey Games ontwikkeld.