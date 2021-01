Ubisoft werkt aan een nieuwe Star Wars-game in het openwereldgenre. Ubisoft-dochter Massive is onlangs begonnen met de productie, schrijft Wired woensdag.

Lucasfilm besteedde alle rechten voor Star Wars-games in 2013 uit aan uitgever Electronic Arts, nadat het zijn eigen studio LucasArts sloot. Aan dat tijdperk - dat enkele grote titels opleverde: twee keer Star Wars Battlefront, Star Wars Jedi: Fallen Order en Star Wars: Squadrons - lijkt nu een einde te komen. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat de rechten tot 2023 bij EA zouden liggen.

Het nieuws volgt op de aankondiging dat de gameafdeling van Lucasfilm aan "een nieuw hoofdstuk" begint onder de naam Lucasfilm Games. De eerste game die onder het nieuwe regime werd aangekondigd, is een Indiana Jones-game die door Machineworks (Wolfenstein: The Old Blood) wordt ontwikkeld.

Over de nieuwe Star Wars-game is nog weinig bekend. Julian Gerighty, regisseur van The Division 2, geeft leiding aan het project. Massive zal zijn eigen software, Snowdrop, gebruiken om het spel te ontwikkelen.