TikTok voert strengere regels in voor minderjarige gebruikers. Zo worden onder meer de mogelijkheden om te reageren op video's die zijn gemaakt door kinderen van tussen de dertien en vijftien jaar beperkt, meldt de muziekvideoapp woensdag op haar website.

Deze beperking is onderdeel van een groter maatregelenpakket voor minderjarigen. TikTok wijzigt woensdag de standaard privacyinstellingen voor alle accounts van kinderen in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar. Hun accounts worden automatisch van openbaar naar privé gezet.

Ook worden de mogelijkheden om te reageren op video's van kinderen tussen de dertien en vijftien jaar dus beperkt. De filmpjes die zijn gemaakt door kinderen uit die leeftijdsgroep kunnen voortaan alleen nog bekeken worden door vrienden en niet meer door iedereen. Ook wordt hun account niet langer voorgesteld aan anderen.

Voor zestien- en zeventienjarigen worden alleen de zogenoemde Duet- en Stitch-instellingen aangepast. Met de Duet-functie kun je een eigen video opnemen naast die van iemand anders, met de Stitch-instelling kun je scènes uit een video van een andere gebruiker knippen en in je eigen video gebruiken. Voor beide functies worden de standaardinstellingen aangepast, waardoor deze filmpjes alleen te bekijken zijn door vrienden.

Ook worden downloads uitsluitend toegestaan bij video's die zijn gemaakt door gebruikers van zestien jaar of ouder. Meerderjarigen kunnen beslissen of ze het downloaden van video's willen toestaan, maar voor gebruikers van zestien en zeventien jaar worden de instellingen standaard uitgezet. De jongeren kunnen nog wel beslissen om deze optie weer in te schakelen.

"We willen dat onze jongere gebruikers weloverwogen keuzes kunnen maken over wat ze willen delen en met wie, dus ook of ze willen dat iedereen hun account kan bekijken. Door hen al vroeg in het privacytraject te betrekken, kunnen zij bewuster beslissingen nemen over hun online privacy", zegt TikTok.