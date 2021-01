Bijna 4,5 procent van de mensen die zich na een waarschuwing van de CoronaMelder laten testen zonder dat zij klachten hebben, blijkt toch besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid donderdag heeft gedeeld met NU.nl.

Zo heeft de corona-app tot nu toe 1.303 mensen gevonden die wél besmet bleken, maar op het moment van de melding (nog) geen klachten vertoonden, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie deelde de onderliggende cijfers pas donderdag met NU.nl.

Sinds 1 december kunnen mensen die geen klachten hebben, maar wel in de buurt zijn geweest van een positief geteste persoon, zich vijf dagen na dat contact laten testen. Een test is mogelijk na een waarschuwing van de CoronaMelder of als zij bij het onderzoek van de GGD in beeld komen.

Aantal positief geteste mensen na waarschuwing CoronaMelder: 30 november-6 december: 558 positief, van wie 101 geen klachten hadden

7 december-13 december: 809 positief, van wie 233 geen klachten hadden

14 december-20 december: 1.066 positief, van wie 352 geen klachten hadden

21 december-27 december: 847 positief, van wie 256 geen klachten hadden

28 december-4 januari: 710 positief, van wie 187 geen klachten hadden

5 januari-10 januari: 610 positief, van wie 174 geen klachten hadden

Het vinden van besmette mensen voordat zij klachten hebben, helpt in de strijd tegen het coronavirus. De bijdrage van CoronaMelder is hierdoor ook direct zichtbaar. De eerdergenoemde 1.303 mensen waren immers niet of pas later gevonden zonder de corona-app.

Mensen die (nog) niet in beeld zijn gekomen, kunnen anderen ondertussen wel besmetten, die op hun beurt ook weer anderen kunnen besmetten, enzovoort. Dat risico is een stuk kleiner als zij thuisblijven tot hun testafspraak en na een positieve testuitslag in isolatie gaan.

In totaal blijken sinds 30 november 4.600 mensen positief te zijn getest na een waarschuwing van de corona-app. Dat is bijna 8,5 procent van het totaal aantal mensen dat zich na een waarschuwing liet testen.

Dat percentage is lager dan het aantal dat uit de eerste cijfers in november naar voren kwam. Destijds bleek 12,5 procent van de waarschuwingen te duiden op een besmetting met het coronavirus, hoewel toen alleen mét klachten getest kon worden.

Totaal aantal coronatests na waarschuwing CoronaMelder: 30 november-6 december: 6.602 tests, waarvan 558 positief (8,5 procent)

7 december-13 december: 10.870 tests, waarvan 809 positief (7,4 procent)

14 december-20 december: 14.222 tests, waarvan 1.066 positief (7,5 procent)

21 december-27 december: 10.244 tests, waarvan 847 positief (8,3 procent)

28 december-4 januari: 6.654 tests, waarvan 710 positief (10,7 procent)

5 januari-10 januari: 5.798 tests, waarvan 610 positief (10,5 procent)

In november was het ministerie voorzichtig optimistisch over de eerste cijfers rond de CoronaMelder. Dat oordeel is op dit moment onveranderd, zegt onderzoeker Wolfgang Ebbers.

Hij wijst erop dat uit het eerste gedragsonderzoek rond de app geen negatieve bijeffecten blijken. Bijvoorbeeld dat mensen met de CoronaMelder minder goed afstand houden.

"Het is weliswaar relatief beperkt, maar de app doet wat hij moet doen", zegt Ebbers. "Om hardere conclusies te kunnen trekken, zijn wel nog meer onderzoeksgegevens nodig."