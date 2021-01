Chatapp Telegram heeft inmiddels 500 miljoen actieve gebruikers. De dienst meldt dinsdagavond dat "in de afgelopen 72 uur meer dan 25 miljoen gebruikers van over de hele wereld lid zijn geworden van Telegram".

De grens van 500 miljoen werd in de eerste week van januari doorbroken, schrijft Telegram-oprichter Pavel Durov. "Mensen willen hun privacy niet langer inruilen voor gratis diensten", schrijft hij. "Ze willen niet langer gegijzeld worden door techmonopolies die denken overal mee weg te komen zolang ze maar genoeg gebruikers hebben."

De stijging in het aantal Telegram-gebruikers volgt nadat WhatsApp buiten de Europese Unie onder vuur ligt vanwege een nieuwe privacybeleid. Daarin staat dat gebruikers akkoord moeten gaan met datadeling tussen WhatsApp en Facebook, anders kunnen ze de app binnenkort niet meer gebruiken. Het gaat daarbij om informatie als telefoonnummers en locaties.

In Nederland is dat overigens niet aan de orde. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Ierse privacyautoriteit en Facebook, waardoor er binnen de EU geen gebruikersdata tussen Facebook en WhatsApp worden uitgewisseld.

Naast Telegram ziet ook WhatsApp-alternatief Signal het aantal gebruikers flink stijgen. Volgens analysebureau Sensor Tower werd Signal in de week nadat WhatsApp zijn nieuwe beleid aankondigde wereldwijd 8,8 miljoen keer gedownload, schrijft de BBC. Het aantal downloads lag in de week daarvoor nog op 246.000.

Ook in Nederland blijken de apps aan populariteit te winnen. Signal staat momenteel op de eerste plek in de App Store. Telegram staat op drie en WhatsApp op zes. In de Google Play Store staan Signal en Telegram eveneens bovenaan in de lijst van populairste apps.