LG heeft maandag tijdens een presentatie op techbeurs CES een nieuwe smartphone met een oprolbaar scherm aangekondigd.

Het toestel LG Rollable verandert van formaat als de gebruiker het scherm uitschuift. Op die manier is de telefoon ook als tablet te gebruiken. Vervolgens kun je het scherm weer oprollen, zodat de smartphone in je broekzak past.

Verdere details over de smartphone zijn nog niet bekendgemaakt. Tijdens de presentatie was de telefoon slechts enkele seconden in beeld.

Een woordvoerder van de fabrikant bevestigt dinsdag in gesprek met Nikkei Asia dat de smartphone nog dit jaar op de markt zal worden gebracht. Het is nog niet bekend of de LG Rollable ook in Nederland te koop zal zijn. Ook de prijs is nog onbekend.

"Aangezien er veel geruchten rond de oprolbare telefoon waren, wilde ons management graag laten zien dat het toestel een echt product is. De telefoon zal dit jaar worden gelanceerd zoals hij eruitzag op de video tijdens de CES 2021", aldus de woordvoerder.