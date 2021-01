De Duitse politie heeft een populaire marktplaats opgerold op het darkweb, het verborgen deel van het internet. Op het forum DarkMarket waren bijna 500.000 gebruikers en 2.400 verkopers actief. Volgens de autoriteiten gaat het om "vermoedelijk de grootste marktplaats op het darkweb ter wereld".

De verkopers handelden in drugs, vals geld, gestolen creditcardgegevens, anonieme simkaarten en schadelijke software. In totaal zou er meer dan 140 miljoen euro zijn uitgegeven op het platform, in virtuele munten als bitcoin en monero.

De vermoedelijke eigenaar van DarkMarket, een 34-jarige Australiër, is opgepakt in de buurt van de grens tussen Duitsland en Denemarken. Meer dan twintig servers in Oekraïne en Moldavië zijn in beslag genomen. De Duitse justitie wil de gegevens op die servers gebruiken om beheerders, kopers en verkopers op te sporen.

Marktplaats werd gevonden bij zoektocht naar cyberbunker

De rechercheurs waren de marktplaats op het spoor gekomen bij het onderzoek naar een zogenoemde cyberbunker. In een ondergrondse oude bunker van de NAVO in Duitsland werden meer dan vierhonderd servers ontdekt, die werden gebruikt voor communicatie via het darkweb.

Dit complex werd gerund door een zestigjarige Nederlander, die eerder is opgepakt in Duitsland. DarkMarket draaide een tijdje op de servers in de bunker.