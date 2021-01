De Spaanse streamer David Martinez, ook wel bekend als 'The Grefg', heeft een Twitch-record gebroken. Meer dan twee miljoen mensen keken maandagavond tegelijk naar zijn stream. Dat is het hoogste aantal ooit, meldt The Verge.

Martinez brak met gemak het vorige record uit 2018. Dat stond op naam van de streamer Tyler Blevins, die toen 635.000 kijkers tegelijk trok. Blevins is ook wel bekend als 'Ninja'.

Martinez onthulde tijdens de stream zijn eigen skin (een soort outfit voor poppetjes) in de zogeheten Icon Series van het populaire schietspel Fortnite. Die serie bestaat uit skins die zijn gebaseerd op de populairste Fortnite-streamers. Ook Blevins heeft zijn eigen skin.

Een persoonlijke outfit hebben in de Icon Series is zeldzaam: voorheen hadden slechts zeven andere mensen hun eigen skin in Fortnite. Martinez is sinds maandag de achtste.