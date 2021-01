Internetprovider Online.nl heeft dinsdagochtend een storing opgelost. Klanten hadden korte tijd geen of beperkt toegang tot internet of televisie.

Het bedrijf bevestigde op Twitter last te hebben van een storing. "Hierdoor kan het zijn dat je tijdelijk geen internet of televisie hebt", aldus Online.nl.

Een woordvoerder laat weten dat de internetstoring van korte duur was. "De oorzaak is achterhaald en we hebben de storing snel kunnen verhelpen. Onze klanten kunnen weer gebruikmaken van onze diensten."

Hoeveel mensen problemen ondervonden is onduidelijk. Ook is niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt.